«Синь Дон Хён (Кор)» – «Йота Сигемори (Япо)». 06.09.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06-го сентября 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Синь Дон Хён (Кор) — Йота Сигемори (Япо). На ринге его участники появятся в 16:55 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Синь Дон Хён (Кор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 06-го сентября 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Синь Дон Хён (Кор) — Йота Сигемори (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 16:55 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Синь Дон Хён (Кор) — Йота Сигемори (Япо):

победа Синь Дон Хён (Кор) – 0, ничья – 0, победа Йота Сигемори (Япо) – 0

Прогноз на матч Синь Дон Хён (Кор) – Йота Сигемори (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го сентября 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Синь Дон Хён (Кор) станет победителем боя. Если выиграет Йота Сигемори (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Синь Дон Хён (Кор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Синь Дон Хён (Кор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Синь Дон Хён (Кор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Синь Дон Хён (Кор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Йота Сигемори (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Йота Сигемори (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Йота Сигемори (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Йота Сигемори (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Йота Сигемори (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Синь Дон Хён (Кор) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Синь Дон Хён (Кор) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Синь Дон Хён (Кор) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Синь Дон Хён (Кор) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Синь Дон Хён (Кор) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Синь Дон Хён (Кор) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Йота Сигемори (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Йота Сигемори (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Йота Сигемори (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Йота Сигемори (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Синь Дон Хён (Кор) – Йота Сигемори (Япо) 06.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Синь Дон Хён (Кор) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Синь Дон Хён (Кор) и Йота Сигемори (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Йота Сигемори (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Синь Дон Хён (Кор)

Свою самую выдающуюся победу Синь Дон Хён (Кор) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Синь Дон Хён (Кор) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Синь Дон Хён (Кор) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Синь Дон Хён (Кор) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Синь Дон Хён (Кор) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Йота Сигемори (Япо)

Сейчас Йота Сигемори (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Йота Сигемори (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Йота Сигемори (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Йота Сигемори (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Йота Сигемори (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Синь Дон Хён (Кор) — Йота Сигемори (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го сентября 2024 года

Так как Синь Дон Хён (Кор) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Йота Сигемори (Япо).

Статистика и личные встречи

Синь Дон Хён (Кор) сейчас находится на пике формы, так что Йота Сигемори (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Синь Дон Хён (Кор).

http://evolvegame.ru/cat4-875344-yuunes-lalami-laaroussi-mihiel-de-krom-prognoz-professionala-na-match-05-09-24/

http://rockaluga.ru/cat0-988575-engin-inostr-prognoz-specialista-na-futbol-05-09-24/