Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг. Прогноз, ставки на матч (06.09.24)

06.09.2024 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рибекаи/Росси , а противостоять в этом поединке будет Жордан/Полинг.



В 14:30 по Москве Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 06.09.2024. Единственный раз Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Рибекаи/Росси сейчас считается фаворитом.



Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

06.09.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Жордан/Полинг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Жордан/Полинг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Рибекаи/Росси

В этом сезоне Рибекаи/Росси показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Рибекаи/Росси сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Рибекаи/Росси еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Рибекаи/Росси обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Рибекаи/Росси играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Рибекаи/Росси любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Жордан/Полинг

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Жордан/Полинг теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Жордан/Полинг имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Жордан/Полинг испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Жордан/Полинг выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Жордан/Полинг занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.09.24)

Рибекаи/Росси

В этом сезоне Рибекаи/Росси демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Рибекаи/Росси уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Рибекаи/Росси любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Рибекаи/Росси часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Рибекаи/Росси умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Жордан/Полинг

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Жордан/Полинг хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Жордан/Полинг никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Жордан/Полинг сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Жордан/Полинг всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рибекаи/Росси имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жордан/Полинг в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рибекаи/Росси превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жордан/Полинг сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рибекаи/Росси гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рибекаи/Росси — Жордан/Полинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рибекаи/Росси и Жордан/Полинг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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