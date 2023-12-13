«Хулио Поррас Руис (Мек)» – «Исаак Торрес (Внс)». 14.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 14-го сентября 2024 года должен состояться бой Хулио Поррас Руис (Мек) — Исаак Торрес (Внс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хулио Поррас Руис (Мек) и Исаак Торрес (Внс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Хулио Поррас Руис (Мек) и Исаак Торрес (Внс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14-го сентября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хулио Поррас Руис (Мек) и Исаак Торрес (Внс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хулио Поррас Руис (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хулио Поррас Руис (Мек) — Исаак Торрес (Внс):

победа Хулио Поррас Руис (Мек) – 0, ничья – 0, победа Исаак Торрес (Внс) – 0

Прогноз на матч Хулио Поррас Руис (Мек) – Исаак Торрес (Внс) Бои, титульный бой, 14-го сентября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Хулио Поррас Руис (Мек) — Исаак Торрес (Внс) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хулио Поррас Руис (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хулио Поррас Руис (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хулио Поррас Руис (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хулио Поррас Руис (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хулио Поррас Руис (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Исаак Торрес (Внс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Исаак Торрес (Внс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Исаак Торрес (Внс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Исаак Торрес (Внс) должен быть в хорошей физической форме. Исаак Торрес (Внс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Хулио Поррас Руис (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хулио Поррас Руис (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хулио Поррас Руис (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хулио Поррас Руис (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хулио Поррас Руис (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Исаак Торрес (Внс) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исаак Торрес (Внс) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исаак Торрес (Внс) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исаак Торрес (Внс) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исаак Торрес (Внс) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исаак Торрес (Внс) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исаак Торрес (Внс) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хулио Поррас Руис (Мек) – Исаак Торрес (Внс) 14.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хулио Поррас Руис (Мек) и Исаак Торрес (Внс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Хулио Поррас Руис (Мек) и Исаак Торрес (Внс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хулио Поррас Руис (Мек) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Исаак Торрес (Внс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хулио Поррас Руис (Мек) — Исаак Торрес (Внс) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Исаак Торрес (Внс) выиграет нокаутом.

Титульный бой Хулио Поррас Руис (Мек) — Исаак Торрес (Внс) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Исаак Торрес (Внс) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хулио Поррас Руис (Мек)

Хулио Поррас Руис (Мек) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Хулио Поррас Руис (Мек) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Хулио Поррас Руис (Мек) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Хулио Поррас Руис (Мек) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Хулио Поррас Руис (Мек) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Исаак Торрес (Внс)

Никаких высот Исаак Торрес (Внс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Исаак Торрес (Внс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Исаак Торрес (Внс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Исаак Торрес (Внс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Хулио Поррас Руис (Мек) — Исаак Торрес (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го сентября 2024 года

Так как Хулио Поррас Руис (Мек) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Исаак Торрес (Внс).

Статистика и личные встречи

Хулио Поррас Руис (Мек) легко справится с таким соперником, как Исаак Торрес (Внс). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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