Аояма/Ходзуми — Маттек-Сэндс/Уотсон. Прогноз, ставки на матч. WTA (17.09.24)

17-го сентября 2024 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Аояма/Ходзуми , а противостоять в этом поединке будет Маттек-Сэндс/Уотсон.



В 04:00 по Москве Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 17-го сентября 2024 года. Единственный раз Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Аояма/Ходзуми сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аояма/Ходзуми — Маттек-Сэндс/Уотсон:

В 04:00 по Москве Аояма/Ходзуми выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Маттек-Сэндс/Уотсон. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го сентября 2024 года. Аояма/Ходзуми не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Аояма/Ходзуми

Этот турнир Аояма/Ходзуми проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Аояма/Ходзуми может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Аояма/Ходзуми однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Аояма/Ходзуми имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Аояма/Ходзуми левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Аояма/Ходзуми хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Маттек-Сэндс/Уотсон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Маттек-Сэндс/Уотсонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Маттек-Сэндс/Уотсон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Маттек-Сэндс/Уотсон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Маттек-Сэндс/Уотсон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Маттек-Сэндс/Уотсон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Аояма/Ходзуми — Маттек-Сэндс/Уотсон 17-го сентября 2024 года

Аояма/Ходзуми

Несмотря на внушительный возраст, Аояма/Ходзуми демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аояма/Ходзуми гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аояма/Ходзуми обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аояма/Ходзуми снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аояма/Ходзуми может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Маттек-Сэндс/Уотсон

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Маттек-Сэндс/Уотсон хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Маттек-Сэндс/Уотсон никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Маттек-Сэндс/Уотсон сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Маттек-Сэндс/Уотсон всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Аояма/Ходзуми — Маттек-Сэндс/Уотсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аояма/Ходзуми — Маттек-Сэндс/Уотсон: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Аояма/Ходзуми сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Маттек-Сэндс/Уотсон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Аояма/Ходзуми – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аояма/Ходзуми — Маттек-Сэндс/Уотсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аояма/Ходзуми и Маттек-Сэндс/Уотсон. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аояма/Ходзуми и для Маттек-Сэндс/Уотсон, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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