Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.24)

Прогноз и ставка на матч Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани 17-го сентября 2024 года

17-го сентября 2024 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дегелоу/Каммиллери , а противостоять в этом поединке будет Де Стефано/Мариани.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 17-го сентября 2024 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дегелоу/Каммиллери и Де Стефано/Мариани еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани:

17-го сентября 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Де Стефано/Мариани, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Де Стефано/Мариани выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дегелоу/Каммиллери

В этом сезоне Дегелоу/Каммиллери демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Дегелоу/Каммиллери снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Дегелоу/Каммиллери является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Дегелоу/Каммиллери не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Дегелоу/Каммиллери еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Де Стефано/Мариани

На этом турнире Де Стефано/Мариани играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Де Стефано/Мариани все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Де Стефано/Мариани не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Де Стефано/Мариани уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Де Стефано/Мариани на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Де Стефано/Мариани пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани

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Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.24)

Дегелоу/Каммиллери

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дегелоу/Каммиллери выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дегелоу/Каммиллери всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дегелоу/Каммиллери уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дегелоу/Каммиллери занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дегелоу/Каммиллери больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дегелоу/Каммиллери имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Де Стефано/Мариани

На этом турнире Де Стефано/Мариани играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Де Стефано/Мариани какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Де Стефано/Мариани уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Де Стефано/Мариани много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Де Стефано/Мариани сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Де Стефано/Мариани не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дегелоу/Каммиллери и Де Стефано/Мариани, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дегелоу/Каммиллери и Де Стефано/Мариани играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дегелоу/Каммиллери, и Де Стефано/Мариани неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дегелоу/Каммиллери и Де Стефано/Мариани из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Де Стефано/Мариани относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Де Стефано/Мариани проводит второй или третий матч. А вот Дегелоу/Каммиллери как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дегелоу/Каммиллери, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дегелоу/Каммиллери без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дегелоу/Каммиллери вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дегелоу/Каммиллери — Де Стефано/Мариани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дегелоу/Каммиллери и Де Стефано/Мариани. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дегелоу/Каммиллери и для Де Стефано/Мариани, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-882280-mariella-tamm-paula-ormaechea-prognoz-specialista-na-match-17-09-24/