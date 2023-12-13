Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла 18-го сентября

18-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Родригес/Фишбек , а противостоять в этом поединке будет Кигарран/Фалабелла.



Буквально несколько дней назад Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла играли свои матчи, а теперь уже 18-го сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Родригес/Фишбек имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18-го сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Родригес/Фишбек

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Родригес/Фишбек находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Родригес/Фишбек является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Родригес/Фишбек умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Родригес/Фишбек обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Родригес/Фишбек может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кигарран/Фалабелла

На этом турнире Кигарран/Фалабелла играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кигарран/Фалабелла все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кигарран/Фалабелла не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кигарран/Фалабелла уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кигарран/Фалабелла на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кигарран/Фалабелла пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Родригес/Фишбек» — «Кигарран/Фалабелла»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла 18-го сентября

Родригес/Фишбек

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Родригес/Фишбек, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Родригес/Фишбек уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Родригес/Фишбек старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Родригес/Фишбек, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Родригес/Фишбек не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Родригес/Фишбек все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Родригес/Фишбек точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кигарран/Фалабелла

Выступать в зале Кигарран/Фалабелла не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кигарран/Фалабелла старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кигарран/Фалабелла принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кигарран/Фалабелла демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кигарран/Фалабелла даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кигарран/Фалабелла хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кигарран/Фалабелла относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кигарран/Фалабелла проводит второй или третий матч. А вот Родригес/Фишбек как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Родригес/Фишбек, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Родригес/Фишбек без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Родригес/Фишбек вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Родригес/Фишбек — Кигарран/Фалабелла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Родригес/Фишбек и Кигарран/Фалабелла. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Родригес/Фишбек и для Кигарран/Фалабелла, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-882957-prognoz-na-match-krasnoyarsk-zhen-orenburg-zhen-ot-eksperta-18-09-24/