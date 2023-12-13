Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес. Прогноз, ставки на матч(19.09.24)

Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес (19-го сентября), ставки и коэффициенты

19-го сентября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Диаблос Рохос примет соперника по национальному первенству Пантерас де Агуаскалиентес.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Диаблос Рохос наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 19-го сентября предстоит поединок против БК Пантерас де Агуаскалиентес. По московскому времени начало игры будет в 05:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Диаблос Рохос возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Пантерас де Агуаскалиентес. Данный поединок будет сыгран 19-го сентября, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Пантерас де Агуаскалиентес лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Диаблос Рохос

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Диаблос Рохос переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Диаблос Рохос больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Диаблос Рохос еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Пантерас де Агуаскалиентес

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Пантерас де Агуаскалиентес травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес, несмотря на то, что он должен пройти только 19-го сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 05:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Диаблос Рохос одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес. Прогноз, ставки на матч(19.09.24)

Диаблос Рохос

В этом сезоне баскетбольный клуб Диаблос Рохос и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Диаблос Рохос играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Пантерас де Агуаскалиентес

В прошлом матче баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Пантерас де Агуаскалиентес находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19-го сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Диаблос Рохос подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Диаблос Рохос и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Диаблос Рохос еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Диаблос Рохос сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Пантерас де Агуаскалиентес был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Пантерас де Агуаскалиентес немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диаблос Рохос — Пантерас де Агуаскалиентес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Диаблос Рохос был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Диаблос Рохос вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Диаблос Рохос практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Пантерас де Агуаскалиентес получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-883351-segodnya-match-beyldonfenkatt-neduncheziyanprashant-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-19-09-24/