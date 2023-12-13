«Абдусалам Кубанычбек (Кгз)» – «Раул Тутараули (Гру)». 22.09.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22-го сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Абдусалам Кубанычбек (Кгз) — Раул Тутараули (Гру). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Абдусалам Кубанычбек (Кгз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 22-го сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абдусалам Кубанычбек (Кгз) — Раул Тутараули (Гру). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдусалам Кубанычбек (Кгз) — Раул Тутараули (Гру):

победа Абдусалам Кубанычбек (Кгз) – 1.326, ничья – 55, победа Раул Тутараули (Гру) – 3.345

Прогноз на матч Абдусалам Кубанычбек (Кгз) – Раул Тутараули (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го сентября :

Так как Абдусалам Кубанычбек (Кгз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.326. В то же время Раул Тутараули (Гру) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.345.

История личных встреч

В свои 32 года Абдусалам Кубанычбек (Кгз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Абдусалам Кубанычбек (Кгз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Абдусалам Кубанычбек (Кгз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Абдусалам Кубанычбек (Кгз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Абдусалам Кубанычбек (Кгз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Раул Тутараули (Гру) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Раул Тутараули (Гру) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Раул Тутараули (Гру) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Раул Тутараули (Гру) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Раул Тутараули (Гру) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Абдусалам Кубанычбек (Кгз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Абдусалам Кубанычбек (Кгз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Абдусалам Кубанычбек (Кгз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Абдусалам Кубанычбек (Кгз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Абдусалам Кубанычбек (Кгз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Раул Тутараули (Гру) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Раул Тутараули (Гру) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Раул Тутараули (Гру) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Раул Тутараули (Гру) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Раул Тутараули (Гру), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Абдусалам Кубанычбек (Кгз) – Раул Тутараули (Гру) 22.09.24

Появление на ринге таких бойцов, как Абдусалам Кубанычбек (Кгз) и Раул Тутараули (Гру) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдусалам Кубанычбек (Кгз) и Раул Тутараули (Гру). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Абдусалам Кубанычбек (Кгз) и Раул Тутараули (Гру) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Абдусалам Кубанычбек (Кгз) и Раул Тутараули (Гру) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Абдусалам Кубанычбек (Кгз) и Раул Тутараули (Гру) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Абдусалам Кубанычбек (Кгз) и Раул Тутараули (Гру) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Абдусалам Кубанычбек (Кгз) — Раул Тутараули (Гру) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Раул Тутараули (Гру) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Абдусалам Кубанычбек (Кгз)

Абдусалам Кубанычбек (Кгз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Абдусалам Кубанычбек (Кгз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Абдусалам Кубанычбек (Кгз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Абдусалам Кубанычбек (Кгз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Абдусалам Кубанычбек (Кгз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Раул Тутараули (Гру)

Последний раз Раул Тутараули (Гру) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Раул Тутараули (Гру) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Раул Тутараули (Гру) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Раул Тутараули (Гру) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Раул Тутараули (Гру)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Раул Тутараули (Гру) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Абдусалам Кубанычбек (Кгз) — Раул Тутараули (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го сентября

В этом поединке Абдусалам Кубанычбек (Кгз) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Раул Тутараули (Гру), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Абдусалам Кубанычбек (Кгз) — Раул Тутараули (Гру) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Абдусалам Кубанычбек (Кгз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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