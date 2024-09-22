«Джейсон Поне (Фра)» – «Жасулан Акимжан (Каз)». 22.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22-го сентября должен состояться бой Джейсон Поне (Фра) — Жасулан Акимжан (Каз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 15:00 по московскому времени Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22-го сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джейсон Поне (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейсон Поне (Фра) — Жасулан Акимжан (Каз):

победа Джейсон Поне (Фра) – 4.53, ничья – 65, победа Жасулан Акимжан (Каз) – 1.19

Прогноз на матч Джейсон Поне (Фра) – Жасулан Акимжан (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го сентября :

По коэффициенту 4.53 ставить на то, что выиграет Джейсон Поне (Фра) не очень выгодно, а вот Жасулан Акимжан (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.19.

История личных встреч

На данный момент Джейсон Поне (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джейсон Поне (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джейсон Поне (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джейсон Поне (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Жасулан Акимжан (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Жасулан Акимжан (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Жасулан Акимжан (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Жасулан Акимжан (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Жасулан Акимжан (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джейсон Поне (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джейсон Поне (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джейсон Поне (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джейсон Поне (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джейсон Поне (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джейсон Поне (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Жасулан Акимжан (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Жасулан Акимжан (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Жасулан Акимжан (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Жасулан Акимжан (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Жасулан Акимжан (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Жасулан Акимжан (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Жасулан Акимжан (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джейсон Поне (Фра) – Жасулан Акимжан (Каз) 22.09.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джейсон Поне (Фра) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джейсон Поне (Фра) и Жасулан Акимжан (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Жасулан Акимжан (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джейсон Поне (Фра)

Хотя Джейсон Поне (Фра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джейсон Поне (Фра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джейсон Поне (Фра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джейсон Поне (Фра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джейсон Поне (Фра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Жасулан Акимжан (Каз)

Никаких высот Жасулан Акимжан (Каз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Жасулан Акимжан (Каз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Жасулан Акимжан (Каз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Жасулан Акимжан (Каз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джейсон Поне (Фра) — Жасулан Акимжан (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го сентября

В этом поединке Джейсон Поне (Фра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Жасулан Акимжан (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джейсон Поне (Фра) — Жасулан Акимжан (Каз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Жасулан Акимжан (Каз) выиграет нокаутом.

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