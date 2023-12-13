Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс. Прогноз, ставки на матч (24.09.24)

24.09.2024 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас примет соперника по национальному первенству Сан-Себастьян Голден Стэгс.



Баскетбольный поединок Перпетуаль Юниверсити Алтас – Сан-Себастьян Голден Стэгс пройдет в рамках престижного турнира 24.09.2024, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 06:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас проводит на своей площадке, и 24.09.2024 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 06:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас, а один раз сильнее были игроки БК Сан-Себастьян Голден Стэгс.

Перпетуаль Юниверсити Алтас

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Перпетуаль Юниверсити Алтас придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Сан-Себастьян Голден Стэгс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс травмированы только игроки глубокого резерва.

Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас пообещал, что 24.09.2024 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 06:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Сан-Себастьян Голден Стэгс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс 24.09.2024

Перпетуаль Юниверсити Алтас

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Перпетуаль Юниверсити Алтас сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сан-Себастьян Голден Стэгс

После того, как баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс, который должен пройти 24.09.2024 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Перпетуаль Юниверсити Алтас — Сан-Себастьян Голден Стэгс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat1-886091-dzhimar-dzheraldin-dzherald-gonzalez-rebeka-pereyra-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-23-09-24/