«Шэдоу Сингхамавин (Таи)» – «Мохаммед Сиасарани (Ирн)». 27.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27.09.2024 должен состояться бой Шэдоу Сингхамавин (Таи) — Мохаммед Сиасарани (Ирн), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 15:30 по московскому времени Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27.09.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шэдоу Сингхамавин (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шэдоу Сингхамавин (Таи) — Мохаммед Сиасарани (Ирн):

победа Шэдоу Сингхамавин (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мохаммед Сиасарани (Ирн) – 0

Прогноз на матч Шэдоу Сингхамавин (Таи) – Мохаммед Сиасарани (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27.09.2024 :

Так как Шэдоу Сингхамавин (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Мохаммед Сиасарани (Ирн) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Шэдоу Сингхамавин (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шэдоу Сингхамавин (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шэдоу Сингхамавин (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шэдоу Сингхамавин (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шэдоу Сингхамавин (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шэдоу Сингхамавин (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шэдоу Сингхамавин (Таи) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Мохаммед Сиасарани (Ирн) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохаммед Сиасарани (Ирн) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохаммед Сиасарани (Ирн) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохаммед Сиасарани (Ирн) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохаммед Сиасарани (Ирн) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Шэдоу Сингхамавин (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шэдоу Сингхамавин (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шэдоу Сингхамавин (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шэдоу Сингхамавин (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шэдоу Сингхамавин (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шэдоу Сингхамавин (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Мохаммед Сиасарани (Ирн) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мохаммед Сиасарани (Ирн) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мохаммед Сиасарани (Ирн) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мохаммед Сиасарани (Ирн) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мохаммед Сиасарани (Ирн) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Шэдоу Сингхамавин (Таи) – Мохаммед Сиасарани (Ирн) 27.09.24

Появление на ринге таких бойцов, как Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Шэдоу Сингхамавин (Таи) легко справится с таким соперником, как Мохаммед Сиасарани (Ирн). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мохаммед Сиасарани (Ирн) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шэдоу Сингхамавин (Таи)

Шэдоу Сингхамавин (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Шэдоу Сингхамавин (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Шэдоу Сингхамавин (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Шэдоу Сингхамавин (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Шэдоу Сингхамавин (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мохаммед Сиасарани (Ирн)

Прошлый бой Мохаммед Сиасарани (Ирн) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мохаммед Сиасарани (Ирн) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мохаммед Сиасарани (Ирн) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мохаммед Сиасарани (Ирн) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Шэдоу Сингхамавин (Таи) — Мохаммед Сиасарани (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27.09.2024

Спортивные эксперты считают, что Шэдоу Сингхамавин (Таи) сейчас намного сильнее, чем Мохаммед Сиасарани (Ирн), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Шэдоу Сингхамавин (Таи) и Мохаммед Сиасарани (Ирн) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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