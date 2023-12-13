Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.10.24)

01-го октября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Геньер/Фрейре Да Сильва , а противостоять в этом поединке будет Броссет/Колне.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01-го октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Геньер/Фрейре Да Сильва, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне запланирован организаторами турнира на 01-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Геньер/Фрейре Да Сильва имеет три победы при одном поражении.

Геньер/Фрейре Да Сильва

Пока Геньер/Фрейре Да Сильва не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Геньер/Фрейре Да Сильва находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Геньер/Фрейре Да Сильва будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Геньер/Фрейре Да Сильва довольно неплохо играет на данном покрытии.



Броссет/Колне

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Броссет/Колне теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Броссет/Колне имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Броссет/Колне испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Броссет/Колне выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Броссет/Колне занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Геньер/Фрейре Да Сильва» — «Броссет/Колне»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне впервые будут встречаться между собой. Если Геньер/Фрейре Да Сильва уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Броссет/Колне пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Геньер/Фрейре Да Сильва демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Геньер/Фрейре Да Сильва – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне. Прогноз, ставки на матч(01.10.24)

Геньер/Фрейре Да Сильва

Несмотря на внушительный возраст, Геньер/Фрейре Да Сильва демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Геньер/Фрейре Да Сильва гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Геньер/Фрейре Да Сильва обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Геньер/Фрейре Да Сильва снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Геньер/Фрейре Да Сильва может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Броссет/Колне

На этом турнире Броссет/Колне играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Броссет/Колне какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Броссет/Колне уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Броссет/Колне много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Броссет/Колне сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Броссет/Колне не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне: в ожидании «эйсов»

Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Геньер/Фрейре Да Сильва имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Броссет/Колне хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Геньер/Фрейре Да Сильва. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Броссет/Колне умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Геньер/Фрейре Да Сильва довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Броссет/Колне вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Геньер/Фрейре Да Сильва.

СЕГОДНЯ МАТЧ Геньер/Фрейре Да Сильва — Броссет/Колне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Геньер/Фрейре Да Сильва и Броссет/Колне.



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