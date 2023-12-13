БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой. Прогноз, ставки на матч (03.10.24)

03-го октября в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут БоЯнг Джеонг , а противостоять в этом поединке будет Он Ю Чой.



Так как БоЯнг Джеонг в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Он Ю Чой, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03-го октября. Но, доказать обратное БоЯнг Джеонг все же сможет в 05:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой:

До 03-го октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:30 по МСК.

БоЯнг Джеонг

В большинстве своих выигранных поединков БоЯнг Джеонг берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если БоЯнг Джеонг с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. БоЯнг Джеонг сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде БоЯнг Джеонг также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Он Ю Чой

Нынешняя форма, которую демонстрирует Он Ю Чой еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Он Ю Чой постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Он Ю Чой пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Он Ю Чой не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Он Ю Чой не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой впервые будут встречаться между собой. Если БоЯнг Джеонг уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Он Ю Чой пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые БоЯнг Джеонг демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что БоЯнг Джеонг – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой 03-го октября

БоЯнг Джеонг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится БоЯнг Джеонг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем БоЯнг Джеонг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. БоЯнг Джеонг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает БоЯнг Джеонг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета БоЯнг Джеонг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, БоЯнг Джеонг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то БоЯнг Джеонг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Он Ю Чой

На этом турнире Он Ю Чой играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Он Ю Чой надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Он Ю Чой находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Он Ю Чой считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые БоЯнг Джеонг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Он Ю Чой в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако БоЯнг Джеонг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Он Ю Чой сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что БоЯнг Джеонг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут БоЯнг Джеонг и Он Ю Чой. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для БоЯнг Джеонг и для Он Ю Чой, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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