«Джесси Робертс (США)» – «Мэтт Спешал (Кан)». 05.10.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 05.10.2024 состоится интересный поединок Джесси Робертс (США) — Мэтт Спешал (Кан), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 04:20 по московскому времени Джесси Робертс (США) и Мэтт Спешал (Кан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 05.10.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джесси Робертс (США) и Мэтт Спешал (Кан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джесси Робертс (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джесси Робертс (США) — Мэтт Спешал (Кан):

победа Джесси Робертс (США) – 1.62, ничья – 50, победа Мэтт Спешал (Кан) – 2.29

Прогноз на матч Джесси Робертс (США) – Мэтт Спешал (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05.10.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.62 окажутся выигрышными, если Джесси Робертс (США) станет победителем боя. Если выиграет Мэтт Спешал (Кан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.29.

История личных встреч

На данный момент Джесси Робертс (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джесси Робертс (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джесси Робертс (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джесси Робертс (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Мэтт Спешал (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мэтт Спешал (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мэтт Спешал (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мэтт Спешал (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мэтт Спешал (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джесси Робертс (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джесси Робертс (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джесси Робертс (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джесси Робертс (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джесси Робертс (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Мэтт Спешал (Кан) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мэтт Спешал (Кан) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мэтт Спешал (Кан) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мэтт Спешал (Кан) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мэтт Спешал (Кан), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джесси Робертс (США) – Мэтт Спешал (Кан) 05.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джесси Робертс (США) и Мэтт Спешал (Кан). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джесси Робертс (США) и Мэтт Спешал (Кан) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джесси Робертс (США) — Мэтт Спешал (Кан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джесси Робертс (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джесси Робертс (США) и Мэтт Спешал (Кан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мэтт Спешал (Кан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джесси Робертс (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джесси Робертс (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джесси Робертс (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джесси Робертс (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джесси Робертс (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Мэтт Спешал (Кан)

Уже несколько лет Мэтт Спешал (Кан) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мэтт Спешал (Кан) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мэтт Спешал (Кан) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джесси Робертс (США) — Мэтт Спешал (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05.10.2024

Вряд ли Джесси Робертс (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мэтт Спешал (Кан), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джесси Робертс (США) — Мэтт Спешал (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джесси Робертс (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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