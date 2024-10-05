«Уолтер Фьюри (Анг)» – «Дейл Эроусмит (Анг)». 05.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 05.10.2024 должен состояться бой Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 05.10.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг):

победа Уолтер Фьюри (Анг) – 0, ничья – 0, победа Дейл Эроусмит (Анг) – 0

Прогноз на матч Уолтер Фьюри (Анг) – Дейл Эроусмит (Анг) Бои, титульный бой, 05.10.2024 :

Букмекерские конторы на бой Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Уолтер Фьюри (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Уолтер Фьюри (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Уолтер Фьюри (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Уолтер Фьюри (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Уолтер Фьюри (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Дейл Эроусмит (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дейл Эроусмит (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дейл Эроусмит (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дейл Эроусмит (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дейл Эроусмит (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Уолтер Фьюри (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уолтер Фьюри (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уолтер Фьюри (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уолтер Фьюри (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уолтер Фьюри (Анг) валится с ног. К тому же, Уолтер Фьюри (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уолтер Фьюри (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Дейл Эроусмит (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дейл Эроусмит (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дейл Эроусмит (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дейл Эроусмит (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дейл Эроусмит (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Уолтер Фьюри (Анг) – Дейл Эроусмит (Анг) 05.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Уолтер Фьюри (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дейл Эроусмит (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Уолтер Фьюри (Анг)

Уолтер Фьюри (Анг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Уолтер Фьюри (Анг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Уолтер Фьюри (Анг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Уолтер Фьюри (Анг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Уолтер Фьюри (Анг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дейл Эроусмит (Анг)

Сейчас Дейл Эроусмит (Анг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Дейл Эроусмит (Анг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Дейл Эроусмит (Анг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Дейл Эроусмит (Анг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Дейл Эроусмит (Анг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Уолтер Фьюри (Анг) — Дейл Эроусмит (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 05.10.2024

В этом поединке Уолтер Фьюри (Анг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Дейл Эроусмит (Анг), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Уолтер Фьюри (Анг) и Дейл Эроусмит (Анг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Уолтер Фьюри (Анг) выиграет бой.

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