Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх: ставим на двойные ошибки

Прогноз и ставка на матч Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх 07-го октября

07-го октября в 16:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Колторти Лопес/Моралес Дорантес , а противостоять в этом поединке будет Мандавкар/Сингх.



Так как Колторти Лопес/Моралес Дорантес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мандавкар/Сингх, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07-го октября. Но, доказать обратное Колторти Лопес/Моралес Дорантес все же сможет в 16:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх:

До 07-го октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:05 по МСК.

Колторти Лопес/Моралес Дорантес

На данный момент Колторти Лопес/Моралес Дорантес является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Колторти Лопес/Моралес Дорантес поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Колторти Лопес/Моралес Дорантес пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Колторти Лопес/Моралес Дорантес слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Колторти Лопес/Моралес Дорантес будет более тщательно готовиться к поединку.



Мандавкар/Сингх

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Мандавкар/Сингх имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Мандавкар/Сингх демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Мандавкар/Сингх не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Мандавкар/Сингх не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх 07-го октября

Колторти Лопес/Моралес Дорантес

На данном турнире Колторти Лопес/Моралес Дорантес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Колторти Лопес/Моралес Дорантес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Колторти Лопес/Моралес Дорантес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Колторти Лопес/Моралес Дорантес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Колторти Лопес/Моралес Дорантес, это умение играть на травяных кортах.

Мандавкар/Сингх

Несмотря на свой молодой возраст, Мандавкар/Сингх демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мандавкар/Сингх уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мандавкар/Сингх станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мандавкар/Сингх, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мандавкар/Сингх умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мандавкар/Сингх имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх: ставим на двойные ошибки

Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Колторти Лопес/Моралес Дорантес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мандавкар/Сингх хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Колторти Лопес/Моралес Дорантес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мандавкар/Сингх умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Колторти Лопес/Моралес Дорантес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мандавкар/Сингх вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Колторти Лопес/Моралес Дорантес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колторти Лопес/Моралес Дорантес — Мандавкар/Сингх. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Колторти Лопес/Моралес Дорантес и Мандавкар/Сингх сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Колторти Лопес/Моралес Дорантес, и Мандавкар/Сингх будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-894951-kristianrahimova-vangtang-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wta-08-10-24/