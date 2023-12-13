Громбалиа — Клуб Африкен. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Туниса (09.10.24)

09-го октября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Туниса, в котором на своей площадке местный клуб Громбалиа примет соперника по национальному первенству Клуб Африкен.



Баскетбольный поединок Громбалиа – Клуб Африкен пройдет в рамках престижного турнира 09-го октября, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 20:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Громбалиа.



Громбалиа — Клуб Африкен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Громбалиа намерены 09-го октября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Клуб Африкен. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 20:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Громбалиа

В этом сезоне баскетбольный клуб Громбалиа стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Громбалиа выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Громбалиа идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Громбалиа вообще лидирует в чемпионате.



Клуб Африкен

Прогресс баскетбольного клуба Клуб Африкен по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Клуб Африкен обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Клуб Африкен потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

На 09-го октября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Громбалиа — Клуб Африкен. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 20:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Громбалиа дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Клуб Африкен удалось одержать победу у себя дома.



Громбалиа — Клуб Африкен (09-го октября), ставки и коэффициенты

Громбалиа

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Громбалиа наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Громбалиа сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Громбалиа всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Громбалиа бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Клуб Африкен

Два года назад баскетбольный клуб Клуб Африкен доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Клуб Африкен играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Громбалиа — Клуб Африкен Прогнозы от БК «БалтБет»

На 09-го октября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Громбалиа — Клуб Африкен, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Громбалиа — Клуб Африкен: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Громбалиа играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Громбалиа уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Громбалиа хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Клуб Африкен входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Клуб Африкен не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Громбалиа — Клуб Африкен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Громбалиа является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Громбалиа проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Громбалиа нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Клуб Африкен показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Клуб Африкен получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Клуб Африкен сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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