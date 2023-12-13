Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп: порядок побьёт класс

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп (10-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

10-го октября 2024 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шривалли Рашмикаа Бхамидипати , а противостоять в этом поединке будет Таниша Кашьяп.



Теннисное противостояние Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 10-го октября 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 07:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп, которая пройдет 10-го октября 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 07:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Так как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Шривалли Рашмикаа Бхамидипати чем-то удивить, пока не ясно.



Таниша Кашьяп

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Таниша Кашьяпв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Таниша Кашьяп играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Таниша Кашьяп держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Таниша Кашьяп демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Таниша Кашьяп находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп впервые будут встречаться между собой. Если Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Таниша Кашьяп пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Шривалли Рашмикаа Бхамидипати демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп 10-го октября 2024 года

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Шривалли Рашмикаа Бхамидипати выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Шривалли Рашмикаа Бхамидипати занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Таниша Кашьяп

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Таниша Кашьяп все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Таниша Кашьяп сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Таниша Кашьяп все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Таниша Кашьяп предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп: порядок побьёт класс

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Таниша Кашьяп хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Таниша Кашьяп умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шривалли Рашмикаа Бхамидипати довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Таниша Кашьяп вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Таниша Кашьяп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Таниша Кашьяп сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, и Таниша Кашьяп будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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