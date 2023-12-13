«Алексис Чапарро (П-Рик)» – «Стивен Кирквуд (США)». 11.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11-го октября 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Алексис Чапарро (П-Рик) — Стивен Кирквуд (США). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Алексис Чапарро (П-Рик) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 23:00 по московскому времени Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го октября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Алексис Чапарро (П-Рик).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексис Чапарро (П-Рик) — Стивен Кирквуд (США):

победа Алексис Чапарро (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Стивен Кирквуд (США) – 0

Прогноз на матч Алексис Чапарро (П-Рик) – Стивен Кирквуд (США) Бои, титульный бой, 11-го октября 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Алексис Чапарро (П-Рик) не очень выгодно, а вот Стивен Кирквуд (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Алексис Чапарро (П-Рик) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Алексис Чапарро (П-Рик) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Алексис Чапарро (П-Рик) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Алексис Чапарро (П-Рик) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Стивен Кирквуд (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Стивен Кирквуд (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Стивен Кирквуд (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Стивен Кирквуд (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Стивен Кирквуд (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Алексис Чапарро (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Алексис Чапарро (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Алексис Чапарро (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Алексис Чапарро (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Алексис Чапарро (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Алексис Чапарро (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Стивен Кирквуд (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Стивен Кирквуд (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Стивен Кирквуд (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Стивен Кирквуд (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Стивен Кирквуд (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Стивен Кирквуд (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Стивен Кирквуд (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Алексис Чапарро (П-Рик) – Стивен Кирквуд (США) 11.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Алексис Чапарро (П-Рик) будет намного сильнее, чем Стивен Кирквуд (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Алексис Чапарро (П-Рик) — Стивен Кирквуд (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Стивен Кирквуд (США).

Алексис Чапарро (П-Рик)

Так как Алексис Чапарро (П-Рик) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Алексис Чапарро (П-Рик) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Алексис Чапарро (П-Рик) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Алексис Чапарро (П-Рик) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Стивен Кирквуд (США)

На сегодняшний день Стивен Кирквуд (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Стивен Кирквуд (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Стивен Кирквуд (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Стивен Кирквуд (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Алексис Чапарро (П-Рик) — Стивен Кирквуд (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го октября 2024 года

В настоящее время Алексис Чапарро (П-Рик) и Стивен Кирквуд (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Алексис Чапарро (П-Рик) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Алексис Чапарро (П-Рик) будет намного сильнее, чем Стивен Кирквуд (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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