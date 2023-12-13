«Сергей Колденков (Рос)» – «Алексей Скомороха (Рос)». 10.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сергей Колденков (Рос) — Алексей Скомороха (Рос). На ринге его участники появятся в 08:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сергей Колденков (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 10 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сергей Колденков (Рос) — Алексей Скомороха (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 08:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сергей Колденков (Рос) — Алексей Скомороха (Рос):

победа Сергей Колденков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Алексей Скомороха (Рос) – 0

Прогноз на матч Сергей Колденков (Рос) – Алексей Скомороха (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 10 октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Сергей Колденков (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Алексей Скомороха (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Сергей Колденков (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сергей Колденков (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сергей Колденков (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сергей Колденков (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сергей Колденков (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Алексей Скомороха (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Алексей Скомороха (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Алексей Скомороха (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Алексей Скомороха (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Алексей Скомороха (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Сергей Колденков (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сергей Колденков (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сергей Колденков (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сергей Колденков (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Алексей Скомороха (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Алексей Скомороха (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Алексей Скомороха (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Алексей Скомороха (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Алексей Скомороха (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Алексей Скомороха (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Сергей Колденков (Рос) – Алексей Скомороха (Рос) 10.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сергей Колденков (Рос) и Алексей Скомороха (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сергей Колденков (Рос) и Алексей Скомороха (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сергей Колденков (Рос) и Алексей Скомороха (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сергей Колденков (Рос) и Алексей Скомороха (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сергей Колденков (Рос) и Алексей Скомороха (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сергей Колденков (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Сергей Колденков (Рос) — Алексей Скомороха (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Алексей Скомороха (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сергей Колденков (Рос)

Сергей Колденков (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Сергей Колденков (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Сергей Колденков (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Сергей Колденков (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Сергей Колденков (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Алексей Скомороха (Рос)

На сегодняшний день Алексей Скомороха (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Алексей Скомороха (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Алексей Скомороха (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Алексей Скомороха (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Сергей Колденков (Рос) — Алексей Скомороха (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 10 октября

Вряд ли Сергей Колденков (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Алексей Скомороха (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сергей Колденков (Рос) — Алексей Скомороха (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алексей Скомороха (Рос) выиграет нокаутом.

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