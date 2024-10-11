Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт. Прогноз, ставки на матч(11.10.24)

Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт (11.10.2024), ставки и коэффициенты

11.10.2024 в 00:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Драксл/Харпер , а противостоять в этом поединке будет Арсенеаулт/Арсенеаулт.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт можно будет вплоть до 00:35 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11.10.2024. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Драксл/Харпер и Арсенеаулт/Арсенеаулт еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт:

До 11.10.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Драксл/Харпер и Арсенеаулт/Арсенеаулт не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 00:35 по МСК.

Драксл/Харпер

В этом сезоне Драксл/Харпер демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Драксл/Харпер снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Драксл/Харпер является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Драксл/Харпер не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Драксл/Харпер еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Арсенеаулт/Арсенеаулт

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Арсенеаулт/Арсенеаулт имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Арсенеаулт/Арсенеаулт демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Арсенеаулт/Арсенеаулт не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Арсенеаулт/Арсенеаулт не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

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Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт. Прогноз, ставки на матч(11.10.24)

Драксл/Харпер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Драксл/Харпер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Драксл/Харпер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Драксл/Харпер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Драксл/Харпер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Драксл/Харпер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Драксл/Харпер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Арсенеаулт/Арсенеаулт

Выступать в зале Арсенеаулт/Арсенеаулт не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Арсенеаулт/Арсенеаулт старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Арсенеаулт/Арсенеаулт принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Арсенеаулт/Арсенеаулт демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Арсенеаулт/Арсенеаулт даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Арсенеаулт/Арсенеаулт хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Драксл/Харпер и Арсенеаулт/Арсенеаулт. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Драксл/Харпер и Арсенеаулт/Арсенеаулт, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Драксл/Харпер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Арсенеаулт/Арсенеаулт имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Драксл/Харпер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Драксл/Харпер и Арсенеаулт/Арсенеаулт на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Драксл/Харпер — Арсенеаулт/Арсенеаулт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Драксл/Харпер и Арсенеаулт/Арсенеаулт, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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