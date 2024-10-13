«Винс Парас (Фил)» – «Хирото Киогути (Япо)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Винс Парас (Фил) — Хирото Киогути (Япо) на 13-го октября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

Стало известно, что именно 13-го октября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Винс Парас (Фил) — Хирото Киогути (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винс Парас (Фил) — Хирото Киогути (Япо):

победа Винс Парас (Фил) – 3.325, ничья – 20, победа Хирото Киогути (Япо) – 1.423

Прогноз на матч Винс Парас (Фил) – Хирото Киогути (Япо) Бои, титульный бой, 13-го октября 2024 года :

Ставки по коэффициенту 3.325 окажутся выигрышными, если Винс Парас (Фил) станет победителем боя. Если выиграет Хирото Киогути (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.423.

История личных встреч

Винс Парас (Фил) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Винс Парас (Фил) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Винс Парас (Фил) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Винс Парас (Фил) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Винс Парас (Фил) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Винс Парас (Фил) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Винс Парас (Фил) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Хирото Киогути (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хирото Киогути (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хирото Киогути (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хирото Киогути (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хирото Киогути (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Винс Парас (Фил) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Винс Парас (Фил) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Винс Парас (Фил) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Винс Парас (Фил) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Винс Парас (Фил) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Винс Парас (Фил) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Хирото Киогути (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хирото Киогути (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хирото Киогути (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хирото Киогути (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хирото Киогути (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хирото Киогути (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хирото Киогути (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Винс Парас (Фил) – Хирото Киогути (Япо) 13.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Винс Парас (Фил) — Хирото Киогути (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хирото Киогути (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Винс Парас (Фил)

Свою самую выдающуюся победу Винс Парас (Фил) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Винс Парас (Фил) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Винс Парас (Фил) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Винс Парас (Фил) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Винс Парас (Фил) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Хирото Киогути (Япо)

На сегодняшний день Хирото Киогути (Япо) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Хирото Киогути (Япо) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Хирото Киогути (Япо) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Хирото Киогути (Япо) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Винс Парас (Фил) — Хирото Киогути (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го октября 2024 года

Вряд ли Винс Парас (Фил) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хирото Киогути (Япо), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Винс Парас (Фил) и Хирото Киогути (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Винс Парас (Фил) выиграет бой.

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