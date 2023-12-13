«Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи)» – «Таиландлек Сор Рунгсак (Таи)». 18.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18-го октября 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) — Таиландлек Сор Рунгсак (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 15:30 по московскому времени Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18-го октября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) — Таиландлек Сор Рунгсак (Таи):

победа Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) – 0, ничья – 0, победа Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) – 0

Прогноз на матч Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) – Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го октября 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Таиландлек Сор Рунгсак (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) – Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) 18.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) — Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Таиландлек Сор Рунгсак (Таи).

Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Таиландлек Сор Рунгсак (Таи)

На сегодняшний день Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Таиландлек Сор Рунгсак (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) — Таиландлек Сор Рунгсак (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го октября 2024 года

Вряд ли Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Таиландлек Сор Рунгсак (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) и Таиландлек Сор Рунгсак (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Буренгнонг Лукчаопоронгтом (Таи) выиграет с помощью нокаута.

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