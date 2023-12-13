Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова 17-го октября 2024 года

17-го октября 2024 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Берген/Купарев , а противостоять в этом поединке будет Гурьева/Маклакова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 17-го октября 2024 года, а его начало по МСК будет в 14:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Берген/Купарев. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го октября 2024 года откроет его противостояние Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Берген/Купарев и Гурьева/Маклакова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гурьева/Маклакова может гордиться семью победами, а вот Берген/Купарев имеет только пять выигранных встреч.

Берген/Купарев

Этот турнир Берген/Купарев проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Берген/Купарев может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Берген/Купарев однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Берген/Купарев имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Берген/Купарев левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Берген/Купарев хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гурьева/Маклакова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гурьева/Маклакова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гурьева/Маклакова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гурьева/Маклакова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гурьева/Маклакова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гурьева/Маклакова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Берген/Купарев» — «Гурьева/Маклакова»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Берген/Купарев и Гурьева/Маклакова будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова (17-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Берген/Купарев

На данный момент Берген/Купарев занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Берген/Купарев снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Берген/Купарев не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Берген/Купарев не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гурьева/Маклакова

На этом турнире Гурьева/Маклакова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гурьева/Маклакова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гурьева/Маклакова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гурьева/Маклакова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гурьева/Маклакова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гурьева/Маклакова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Берген/Купарев и Гурьева/Маклакова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Берген/Купарев и Гурьева/Маклакова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гурьева/Маклакова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гурьева/Маклакова проводит второй или третий матч. А вот Берген/Купарев как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Берген/Купарев, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Берген/Купарев без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Берген/Купарев вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Берген/Купарев — Гурьева/Маклакова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Берген/Купарев и Гурьева/Маклакова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Берген/Купарев и Гурьева/Маклакова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-901495-ilya-simakin-tomash-berkieta-prognoz-specialista-na-tennis-17-10-24/