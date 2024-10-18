«Кортни Беннетт (Анг)» – «Ник Вебб (Вел)». 18.10.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18.10.2024 состоится интересный поединок Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 18.10.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел):

победа Кортни Беннетт (Анг) – 0, ничья – 0, победа Ник Вебб (Вел) – 0

Прогноз на матч Кортни Беннетт (Анг) – Ник Вебб (Вел) Бои, титульный бой, 18.10.2024 :

Букмекерские конторы на бой Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кортни Беннетт (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кортни Беннетт (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кортни Беннетт (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кортни Беннетт (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кортни Беннетт (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Ник Вебб (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ник Вебб (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ник Вебб (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ник Вебб (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ник Вебб (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Кортни Беннетт (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кортни Беннетт (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кортни Беннетт (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кортни Беннетт (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кортни Беннетт (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кортни Беннетт (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Ник Вебб (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ник Вебб (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ник Вебб (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ник Вебб (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ник Вебб (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ник Вебб (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ник Вебб (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кортни Беннетт (Анг) – Ник Вебб (Вел) 18.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кортни Беннетт (Анг) и Ник Вебб (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кортни Беннетт (Анг) и Ник Вебб (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Кортни Беннетт (Анг) и Ник Вебб (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кортни Беннетт (Анг) и Ник Вебб (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кортни Беннетт (Анг) и Ник Вебб (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ник Вебб (Вел) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ник Вебб (Вел).

Кортни Беннетт (Анг)

Кортни Беннетт (Анг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Кортни Беннетт (Анг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Кортни Беннетт (Анг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Кортни Беннетт (Анг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Кортни Беннетт (Анг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Ник Вебб (Вел)

Ник Вебб (Вел) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Ник Вебб (Вел) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Ник Вебб (Вел) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Ник Вебб (Вел) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Ник Вебб (Вел) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Кортни Беннетт (Анг) — Ник Вебб (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 18.10.2024

В этом поединке Кортни Беннетт (Анг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ник Вебб (Вел), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кортни Беннетт (Анг) и Ник Вебб (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кортни Беннетт (Анг) выиграет с помощью нокаута.

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