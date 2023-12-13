«Мирафзал Ахтамов (Узб)» – «Скотти Стокман (США)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мирафзал Ахтамов (Узб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США) пройдет 19-го октября, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мирафзал Ахтамов (Узб) имеет две победы нокаутом, а Скотти Стокман (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США):

победа Мирафзал Ахтамов (Узб) – 0, ничья – 0, победа Скотти Стокман (США) – 0

Прогноз на матч Мирафзал Ахтамов (Узб) – Скотти Стокман (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября :

Букмекерские конторы на бой Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Мирафзал Ахтамов (Узб) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мирафзал Ахтамов (Узб) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мирафзал Ахтамов (Узб) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мирафзал Ахтамов (Узб) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мирафзал Ахтамов (Узб) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мирафзал Ахтамов (Узб) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мирафзал Ахтамов (Узб) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Скотти Стокман (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Скотти Стокман (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Скотти Стокман (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Скотти Стокман (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Скотти Стокман (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Мирафзал Ахтамов (Узб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мирафзал Ахтамов (Узб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мирафзал Ахтамов (Узб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мирафзал Ахтамов (Узб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мирафзал Ахтамов (Узб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Скотти Стокман (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Скотти Стокман (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Скотти Стокман (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Скотти Стокман (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Скотти Стокман (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Скотти Стокман (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Скотти Стокман (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мирафзал Ахтамов (Узб) – Скотти Стокман (США) 19.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мирафзал Ахтамов (Узб) и Скотти Стокман (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мирафзал Ахтамов (Узб) и Скотти Стокман (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мирафзал Ахтамов (Узб) и Скотти Стокман (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мирафзал Ахтамов (Узб) и Скотти Стокман (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мирафзал Ахтамов (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Скотти Стокман (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мирафзал Ахтамов (Узб).

Титульный бой Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Скотти Стокман (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мирафзал Ахтамов (Узб)

На самом деле Мирафзал Ахтамов (Узб) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Мирафзал Ахтамов (Узб) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Мирафзал Ахтамов (Узб) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Мирафзал Ахтамов (Узб) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Мирафзал Ахтамов (Узб) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Скотти Стокман (США)

Последний раз Скотти Стокман (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Скотти Стокман (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Скотти Стокман (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Скотти Стокман (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Скотти Стокман (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Скотти Стокман (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября

Несмотря на то, что Мирафзал Ахтамов (Узб) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Скотти Стокман (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мирафзал Ахтамов (Узб) — Скотти Стокман (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Скотти Стокман (США) выиграет нокаутом.

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