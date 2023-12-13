«Хусейн Кадимагомаев (Швц)» – «Зафар Мохсен (Гер)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хусейн Кадимагомаев (Швц) проведет 19-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Зафар Мохсен (Гер). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хусейн Кадимагомаев (Швц) — Зафар Мохсен (Гер) пройдет 19-го октября, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хусейн Кадимагомаев (Швц) имеет две победы нокаутом, а Зафар Мохсен (Гер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хусейн Кадимагомаев (Швц) — Зафар Мохсен (Гер):

победа Хусейн Кадимагомаев (Швц) – 0, ничья – 0, победа Зафар Мохсен (Гер) – 0

Прогноз на матч Хусейн Кадимагомаев (Швц) – Зафар Мохсен (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хусейн Кадимагомаев (Швц) станет победителем боя. Если выиграет Зафар Мохсен (Гер), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хусейн Кадимагомаев (Швц) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хусейн Кадимагомаев (Швц) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хусейн Кадимагомаев (Швц) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хусейн Кадимагомаев (Швц) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хусейн Кадимагомаев (Швц) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Зафар Мохсен (Гер) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Зафар Мохсен (Гер) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Зафар Мохсен (Гер) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Зафар Мохсен (Гер) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Зафар Мохсен (Гер) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хусейн Кадимагомаев (Швц) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хусейн Кадимагомаев (Швц) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хусейн Кадимагомаев (Швц) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хусейн Кадимагомаев (Швц) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хусейн Кадимагомаев (Швц) валится с ног. К тому же, Хусейн Кадимагомаев (Швц) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хусейн Кадимагомаев (Швц) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Зафар Мохсен (Гер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Зафар Мохсен (Гер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Зафар Мохсен (Гер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Зафар Мохсен (Гер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Зафар Мохсен (Гер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хусейн Кадимагомаев (Швц) – Зафар Мохсен (Гер) 19.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хусейн Кадимагомаев (Швц) и Зафар Мохсен (Гер). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хусейн Кадимагомаев (Швц) и Зафар Мохсен (Гер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хусейн Кадимагомаев (Швц) и Зафар Мохсен (Гер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хусейн Кадимагомаев (Швц) и Зафар Мохсен (Гер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хусейн Кадимагомаев (Швц) и Зафар Мохсен (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хусейн Кадимагомаев (Швц) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Хусейн Кадимагомаев (Швц) — Зафар Мохсен (Гер) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Зафар Мохсен (Гер) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хусейн Кадимагомаев (Швц)

В своей профессиональной карьере Хусейн Кадимагомаев (Швц) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хусейн Кадимагомаев (Швц) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хусейн Кадимагомаев (Швц) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хусейн Кадимагомаев (Швц) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хусейн Кадимагомаев (Швц) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Зафар Мохсен (Гер)

Никаких высот Зафар Мохсен (Гер) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Зафар Мохсен (Гер) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Зафар Мохсен (Гер) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Зафар Мохсен (Гер) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Хусейн Кадимагомаев (Швц) — Зафар Мохсен (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября

Никто не сомневается, что Хусейн Кадимагомаев (Швц) намного сильнее, чем Зафар Мохсен (Гер), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Хусейн Кадимагомаев (Швц) сейчас находится на пике формы, так что Зафар Мохсен (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хусейн Кадимагомаев (Швц).

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