«Антонио Амайя (Исп)» – «Джоуи Энсолеага (Исп)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Антонио Амайя (Исп) проведет 19 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джоуи Энсолеага (Исп). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 19:00 по московскому времени Антонио Амайя (Исп) и Джоуи Энсолеага (Исп) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19 октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Антонио Амайя (Исп) и Джоуи Энсолеага (Исп) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Антонио Амайя (Исп).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антонио Амайя (Исп) — Джоуи Энсолеага (Исп):

победа Антонио Амайя (Исп) – 0, ничья – 0, победа Джоуи Энсолеага (Исп) – 0

Прогноз на матч Антонио Амайя (Исп) – Джоуи Энсолеага (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Антонио Амайя (Исп) не очень выгодно, а вот Джоуи Энсолеага (Исп) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Антонио Амайя (Исп) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Антонио Амайя (Исп) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Антонио Амайя (Исп) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Антонио Амайя (Исп) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Антонио Амайя (Исп) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джоуи Энсолеага (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джоуи Энсолеага (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джоуи Энсолеага (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джоуи Энсолеага (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джоуи Энсолеага (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Антонио Амайя (Исп) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Антонио Амайя (Исп) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Антонио Амайя (Исп) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Антонио Амайя (Исп) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Антонио Амайя (Исп) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джоуи Энсолеага (Исп) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джоуи Энсолеага (Исп) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джоуи Энсолеага (Исп) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джоуи Энсолеага (Исп) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джоуи Энсолеага (Исп), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Антонио Амайя (Исп) – Джоуи Энсолеага (Исп) 19.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Антонио Амайя (Исп) и Джоуи Энсолеага (Исп). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Антонио Амайя (Исп) и Джоуи Энсолеага (Исп) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Антонио Амайя (Исп) сейчас находится на пике формы, так что Джоуи Энсолеага (Исп) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Антонио Амайя (Исп).

Спортивные прогнозисты считают, что Антонио Амайя (Исп) в данный момент сильнее, нежели Джоуи Энсолеага (Исп), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Антонио Амайя (Исп)

Антонио Амайя (Исп) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Антонио Амайя (Исп) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Антонио Амайя (Исп) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Антонио Амайя (Исп) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Антонио Амайя (Исп) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джоуи Энсолеага (Исп)

В своей карьере Джоуи Энсолеага (Исп) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джоуи Энсолеага (Исп) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джоуи Энсолеага (Исп) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джоуи Энсолеага (Исп) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Антонио Амайя (Исп) — Джоуи Энсолеага (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 октября

Никто не сомневается, что Антонио Амайя (Исп) намного сильнее, чем Джоуи Энсолеага (Исп), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Антонио Амайя (Исп) будет намного сильнее, чем Джоуи Энсолеага (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://evolvegame.ru/cat1-902101-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-tigres-del-lisey-higantes-del-sibao-18-10-24/

http://rockaluga.ru/cat1-1154606-prognozy-i-stavki-na-match-konstanciya-platges-de-kalviya-18-10-24/