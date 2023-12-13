«Рафаэль Абраамян (Арм)» – «Герин Сох Фонку (Кам)». 21.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21-го октября должен состояться бой Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рафаэль Абраамян (Арм) и Герин Сох Фонку (Кам) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 21-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам). Это будет продолжаться вплоть до 20:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам):

победа Рафаэль Абраамян (Арм) – 1.04, ничья – 70, победа Герин Сох Фонку (Кам) – 10

Прогноз на матч Рафаэль Абраамян (Арм) – Герин Сох Фонку (Кам) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го октября :

Ставки по коэффициенту 1.04 окажутся выигрышными, если Рафаэль Абраамян (Арм) станет победителем боя. Если выиграет Герин Сох Фонку (Кам), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 10.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рафаэль Абраамян (Арм) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рафаэль Абраамян (Арм) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рафаэль Абраамян (Арм) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рафаэль Абраамян (Арм) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рафаэль Абраамян (Арм) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Герин Сох Фонку (Кам) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Герин Сох Фонку (Кам) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Герин Сох Фонку (Кам) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Герин Сох Фонку (Кам) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Герин Сох Фонку (Кам) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Рафаэль Абраамян (Арм) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рафаэль Абраамян (Арм) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рафаэль Абраамян (Арм) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рафаэль Абраамян (Арм) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рафаэль Абраамян (Арм) валится с ног. К тому же, Рафаэль Абраамян (Арм) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рафаэль Абраамян (Арм) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Герин Сох Фонку (Кам) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Герин Сох Фонку (Кам) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Герин Сох Фонку (Кам) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Герин Сох Фонку (Кам) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Герин Сох Фонку (Кам) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Герин Сох Фонку (Кам) должен задуматься о своей обороне.

Рафаэль Абраамян (Арм) – Герин Сох Фонку (Кам) 21.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Рафаэль Абраамян (Арм) и Герин Сох Фонку (Кам) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рафаэль Абраамян (Арм) и Герин Сох Фонку (Кам). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рафаэль Абраамян (Арм) и Герин Сох Фонку (Кам) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Герин Сох Фонку (Кам) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Рафаэль Абраамян (Арм) в данный момент сильнее, нежели Герин Сох Фонку (Кам), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рафаэль Абраамян (Арм)

На самом деле Рафаэль Абраамян (Арм) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рафаэль Абраамян (Арм) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рафаэль Абраамян (Арм) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рафаэль Абраамян (Арм) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рафаэль Абраамян (Арм) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Герин Сох Фонку (Кам)

В своей карьере Герин Сох Фонку (Кам) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Герин Сох Фонку (Кам) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Герин Сох Фонку (Кам) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Герин Сох Фонку (Кам) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам) собираются ставить на то, что сильнее будет Рафаэль Абраамян (Арм), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рафаэль Абраамян (Арм) — Герин Сох Фонку (Кам) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Герин Сох Фонку (Кам) выиграет нокаутом.

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