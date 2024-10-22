«Акбаржон Исломбоев (Узб)» – «Бен Ройл (Анг)». 22.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Акбаржон Исломбоев (Узб) проведет 22 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бен Ройл (Анг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 22 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Акбаржон Исломбоев (Узб) — Бен Ройл (Анг). Это будет продолжаться вплоть до 18:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Акбаржон Исломбоев (Узб) — Бен Ройл (Анг):

победа Акбаржон Исломбоев (Узб) – 1.54, ничья – 55, победа Бен Ройл (Анг) – 2.455

Прогноз на матч Акбаржон Исломбоев (Узб) – Бен Ройл (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Акбаржон Исломбоев (Узб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.54. А котировка на то, что Бен Ройл (Анг) будет сильнее повысилась до 2.455.

История личных встреч

В профессиональной карьере Акбаржон Исломбоев (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Акбаржон Исломбоев (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Акбаржон Исломбоев (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Акбаржон Исломбоев (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Акбаржон Исломбоев (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Акбаржон Исломбоев (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Бен Ройл (Анг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бен Ройл (Анг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бен Ройл (Анг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бен Ройл (Анг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бен Ройл (Анг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Акбаржон Исломбоев (Узб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Акбаржон Исломбоев (Узб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Акбаржон Исломбоев (Узб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Акбаржон Исломбоев (Узб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Акбаржон Исломбоев (Узб) валится с ног. К тому же, Акбаржон Исломбоев (Узб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Акбаржон Исломбоев (Узб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Бен Ройл (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бен Ройл (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бен Ройл (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бен Ройл (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бен Ройл (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Акбаржон Исломбоев (Узб) – Бен Ройл (Анг) 22.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Акбаржон Исломбоев (Узб) и Бен Ройл (Анг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Акбаржон Исломбоев (Узб) и Бен Ройл (Анг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Акбаржон Исломбоев (Узб) и Бен Ройл (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Акбаржон Исломбоев (Узб) и Бен Ройл (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Акбаржон Исломбоев (Узб) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Акбаржон Исломбоев (Узб) в данный момент сильнее, нежели Бен Ройл (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Акбаржон Исломбоев (Узб)

На самом деле Акбаржон Исломбоев (Узб) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Акбаржон Исломбоев (Узб) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Акбаржон Исломбоев (Узб) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Акбаржон Исломбоев (Узб) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Акбаржон Исломбоев (Узб) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Бен Ройл (Анг)

Сейчас Бен Ройл (Анг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Бен Ройл (Анг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Бен Ройл (Анг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Бен Ройл (Анг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Бен Ройл (Анг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Акбаржон Исломбоев (Узб) — Бен Ройл (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 октября

Так как Акбаржон Исломбоев (Узб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Бен Ройл (Анг).

Статистика и личные встречи

Акбаржон Исломбоев (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Бен Ройл (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Акбаржон Исломбоев (Узб).

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