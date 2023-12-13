Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3. Прогноз, ставки на матч (27.10.24)

27-го октября 2024 года в 10:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Утрехт 3×3 примет соперника по национальному первенству Тайбэй Ванбао 3×3.



В последней встрече баскетбольных клубов Утрехт 3×3 и Тайбэй Ванбао 3×3 сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 27-го октября 2024 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 10:25 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3:

В 10:25 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Утрехт 3×3 и Тайбэй Ванбао 3×3. Организаторы турнира собираются провести данную игру 27-го октября 2024 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Тайбэй Ванбао 3×3. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Утрехт 3×3, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Утрехт 3×3

Летом баскетбольный клуб Утрехт 3×3 устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Утрехт 3×3 одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Тайбэй Ванбао 3×3

Уже три недели баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Тайбэй Ванбао 3×3 удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3, запланированного на 27-го октября 2024 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 10:25 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Утрехт 3×3 и Тайбэй Ванбао 3×3 предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Утрехт 3×3.



Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3 (27-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Утрехт 3×3

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Утрехт 3×3 наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Утрехт 3×3 сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Утрехт 3×3 всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Утрехт 3×3 бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Тайбэй Ванбао 3×3

Два года назад баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Утрехт 3×3 после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27-го октября 2024 года сыграет матч против БК Тайбэй Ванбао 3×3. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:25 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Утрехт 3×3 также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Утрехт 3×3 проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Утрехт 3×3 позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Утрехт 3×3 играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Утрехт 3×3 сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Тайбэй Ванбао 3×3 показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Утрехт 3×3 — Тайбэй Ванбао 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Утрехт 3×3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Утрехт 3×3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Утрехт 3×3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Тайбэй Ванбао 3×3 получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Тайбэй Ванбао 3×3 сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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