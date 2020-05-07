Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер. Прогноз, ставки на матч (07.05.20)

07.05.2020 в 10:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Point Exhibition Series, в котором на корт выйдут Янник Ганфманн , а противостоять в этом поединке будет Даниэль Альтмайер.



Теннисное противостояние Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер пройдет 07.05.2020, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 10:40 по московскому времени. Хотя Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Даниэль Альтмайер.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер:

Теннисный поединок Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер запланирован организаторами турнира на 07.05.2020, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:40 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Янник Ганфманн имеет три победы при одном поражении.

Янник Ганфманн

Янник Ганфманн, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Янник Ганфманн может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Янник Ганфманн входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Янник Ганфманн еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Янник Ганфманн сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Даниэль Альтмайер

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Даниэль Альтмайер имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Даниэль Альтмайер демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Даниэль Альтмайер не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Даниэль Альтмайер не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Point Exhibition Series, Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер

Длительное время Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.20)

Янник Ганфманн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Янник Ганфманн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Янник Ганфманн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Янник Ганфманн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Янник Ганфманн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Янник Ганфманн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Янник Ганфманн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Янник Ганфманн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Даниэль Альтмайер

Этот сезон Даниэль Альтмайер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Даниэль Альтмайер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Даниэль Альтмайер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Даниэль Альтмайер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Янник Ганфманн, и Даниэль Альтмайер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Янник Ганфманн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Даниэль Альтмайер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Янник Ганфманн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Янник Ганфманн — Даниэль Альтмайер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Янник Ганфманн и Даниэль Альтмайер.



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