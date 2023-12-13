Мойрани Будзиг — Александр Бакши: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Мойрани Будзиг — Александр Бакши 13 ноября

13 ноября в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мойрани Будзиг , а противостоять в этом поединке будет Александр Бакши.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Мойрани Будзиг — Александр Бакши можно будет вплоть до 06:05 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 13 ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Мойрани Будзиг и Александр Бакши еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мойрани Будзиг — Александр Бакши:

Теннисный поединок Мойрани Будзиг — Александр Бакши запланирован организаторами турнира на 13 ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 06:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мойрани Будзиг и Александр Бакши встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мойрани Будзиг имеет три победы при одном поражении.

Мойрани Будзиг

В этом сезоне Мойрани Будзиг показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Мойрани Будзиг играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Мойрани Будзиг умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Мойрани Будзиг и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Мойрани Будзиг будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Мойрани Будзиг чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Александр Бакши

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Александр Бакши на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Александр Бакши демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Александр Бакши имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Александр Бакши намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Александр Бакши не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Александр Бакши будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Александр Бакши и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Александр Бакши умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Мойрани Будзиг — Александр Бакши

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Прогноз и ставка на матч Мойрани Будзиг — Александр Бакши 13 ноября

Мойрани Будзиг

На этом турнире именно Мойрани Будзиг может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Мойрани Будзиг отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Мойрани Будзиг еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Мойрани Будзиг не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Александр Бакши

На этом турнире Александр Бакши играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Александр Бакши какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Александр Бакши уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Александр Бакши много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Александр Бакши сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Александр Бакши не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мойрани Будзиг — Александр Бакши Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мойрани Будзиг и Александр Бакши, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мойрани Будзиг и Александр Бакши играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мойрани Будзиг, и Александр Бакши неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мойрани Будзиг — Александр Бакши: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мойрани Будзиг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мойрани Будзиг и Александр Бакши отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Александр Бакши в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мойрани Будзиг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Александр Бакши сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мойрани Будзиг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мойрани Будзиг — Александр Бакши. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мойрани Будзиг и Александр Бакши букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мойрани Будзиг и Александр Бакши проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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