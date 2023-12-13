Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл 14-го ноября

14-го ноября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Саско/Станкович , а противостоять в этом поединке будет Ван Дер Мирсчен/Сперл.



14-го ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Саско/Станкович может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Саско/Станкович имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ван Дер Мирсчен/Сперл. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Саско/Станкович имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Саско/Станкович

По непонятным причинам Саско/Станкович в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Саско/Станкович теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Саско/Станкович занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Саско/Станкович играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Саско/Станкович имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ван Дер Мирсчен/Сперл

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ван Дер Мирсчен/Сперлв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ван Дер Мирсчен/Сперл играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ван Дер Мирсчен/Сперл держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ван Дер Мирсчен/Сперл демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ван Дер Мирсчен/Сперл находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл 14-го ноября

Саско/Станкович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Саско/Станкович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Саско/Станкович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Саско/Станкович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Саско/Станкович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Саско/Станкович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Саско/Станкович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Саско/Станкович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ван Дер Мирсчен/Сперл

В этом сезоне Ван Дер Мирсчен/Сперл не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ван Дер Мирсчен/Сперл сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ван Дер Мирсчен/Сперл допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ван Дер Мирсчен/Сперл допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ван Дер Мирсчен/Сперл демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саско/Станкович — Ван Дер Мирсчен/Сперл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Саско/Станкович и Ван Дер Мирсчен/Сперл проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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