«Эндрю Клэмп (Анг)» – «Джеймс Уэбб (Анг)». 16.11.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го ноября 2024 года состоится интересный поединок Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 16-го ноября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 00:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг):

победа Эндрю Клэмп (Анг) – 1.265, ничья – 55, победа Джеймс Уэбб (Анг) – 3.815

Прогноз на матч Эндрю Клэмп (Анг) – Джеймс Уэбб (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го ноября 2024 года :

Так как Эндрю Клэмп (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.265. В то же время Джеймс Уэбб (Анг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.815.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эндрю Клэмп (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эндрю Клэмп (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эндрю Клэмп (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эндрю Клэмп (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эндрю Клэмп (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Джеймс Уэбб (Анг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джеймс Уэбб (Анг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джеймс Уэбб (Анг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джеймс Уэбб (Анг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джеймс Уэбб (Анг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Эндрю Клэмп (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эндрю Клэмп (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эндрю Клэмп (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эндрю Клэмп (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эндрю Клэмп (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Джеймс Уэбб (Анг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джеймс Уэбб (Анг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джеймс Уэбб (Анг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джеймс Уэбб (Анг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эндрю Клэмп (Анг) – Джеймс Уэбб (Анг) 16.11.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эндрю Клэмп (Анг) и Джеймс Уэбб (Анг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эндрю Клэмп (Анг) и Джеймс Уэбб (Анг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эндрю Клэмп (Анг) и Джеймс Уэбб (Анг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эндрю Клэмп (Анг) и Джеймс Уэбб (Анг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Эндрю Клэмп (Анг) и Джеймс Уэбб (Анг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джеймс Уэбб (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эндрю Клэмп (Анг)

Как бы Эндрю Клэмп (Анг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Эндрю Клэмп (Анг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Эндрю Клэмп (Анг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Эндрю Клэмп (Анг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Эндрю Клэмп (Анг) совершенно не работает над собственной защитой.

Джеймс Уэбб (Анг)

В данный момент Джеймс Уэбб (Анг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джеймс Уэбб (Анг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джеймс Уэбб (Анг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джеймс Уэбб (Анг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го ноября 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эндрю Клэмп (Анг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эндрю Клэмп (Анг) — Джеймс Уэбб (Анг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джеймс Уэбб (Анг) выиграет нокаутом.

http://evolvegame.ru/cat1-919411-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-missuri-taygerz-missisipi-velli-steyt-15-11-24/

http://rockaluga.ru/cat0-1017600-stavki-na-match-fomat-martin-19-dubnica-19-prognoz-na-futbol-ot-14-11-24/