Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс 21-го ноября 2024 года

21-го ноября 2024 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Кливленд Кавальерс – Нью-Орлеан Пеликанс запланирован только на 21-го ноября 2024 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 03:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс:

В 03:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кливленд Кавальерс и Нью-Орлеан Пеликанс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 21-го ноября 2024 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кливленд Кавальерс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кливленд Кавальерс

Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Нью-Орлеан Пеликанс

Уже три недели баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Нью-Орлеан Пеликанс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

На 21-го ноября 2024 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 03:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс 21-го ноября 2024 года

Кливленд Кавальерс

Сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Кливленд Кавальерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нью-Орлеан Пеликанс

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21-го ноября 2024 года сыграет матч против БК Нью-Орлеан Пеликанс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кливленд Кавальерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кливленд Кавальерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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