Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.11.24)

21.11.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Патриция Мария Тиг , а противостоять в этом поединке будет Анук Вранкен Питерс.



В 16:00 по Москве Патриция Мария Тиг и Анук Вранкен Питерс выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 21.11.2024. Единственный раз Патриция Мария Тиг и Анук Вранкен Питерс встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Патриция Мария Тиг сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс:

21.11.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Анук Вранкен Питерс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Анук Вранкен Питерс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Патриция Мария Тиг

В этом сезоне Патриция Мария Тиг показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Патриция Мария Тиг сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Патриция Мария Тиг еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Патриция Мария Тиг обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Патриция Мария Тиг играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Патриция Мария Тиг любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Анук Вранкен Питерс

На этом турнире Анук Вранкен Питерс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Анук Вранкен Питерс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Анук Вранкен Питерс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Анук Вранкен Питерс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Анук Вранкен Питерс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Анук Вранкен Питерс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Патриция Мария Тиг» — «Анук Вранкен Питерс»: прогноз автора

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Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс. Прогноз, ставки на матч(21.11.24)

Патриция Мария Тиг

На данный момент Патриция Мария Тиг занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Патриция Мария Тиг снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Патриция Мария Тиг не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Патриция Мария Тиг не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Анук Вранкен Питерс

На этом турнире Анук Вранкен Питерс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Анук Вранкен Питерс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Анук Вранкен Питерс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Анук Вранкен Питерс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Анук Вранкен Питерс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Анук Вранкен Питерс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Патриция Мария Тиг и Анук Вранкен Питерс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Патриция Мария Тиг и Анук Вранкен Питерс из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Анук Вранкен Питерс относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Анук Вранкен Питерс проводит второй или третий матч. А вот Патриция Мария Тиг как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Патриция Мария Тиг, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Патриция Мария Тиг без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Патриция Мария Тиг вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Патриция Мария Тиг — Анук Вранкен Питерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Патриция Мария Тиг и Анук Вранкен Питерс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Патриция Мария Тиг, и Анук Вранкен Питерс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-924618-anadolu-efes-parizh-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-evroliga-21-11-24/