«Томас ОТул (Ирл)» – «Оскар Риохас (Мек)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23-го ноября должен состояться бой Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Томас ОТул (Ирл) и Оскар Риохас (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 23-го ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек):

победа Томас ОТул (Ирл) – 1.05, ничья – 35, победа Оскар Риохас (Мек) – 10.6

Прогноз на матч Томас ОТул (Ирл) – Оскар Риохас (Мек) Бои, титульный бой, 23-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.05 и 10.6.

История личных встреч

На профессиональном ринге Томас ОТул (Ирл) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Томас ОТул (Ирл) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Томас ОТул (Ирл) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Томас ОТул (Ирл) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Томас ОТул (Ирл) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Оскар Риохас (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Оскар Риохас (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Оскар Риохас (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Оскар Риохас (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Оскар Риохас (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Томас ОТул (Ирл) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Томас ОТул (Ирл) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Томас ОТул (Ирл) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Томас ОТул (Ирл) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Томас ОТул (Ирл) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Томас ОТул (Ирл) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Оскар Риохас (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Оскар Риохас (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Оскар Риохас (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Оскар Риохас (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Оскар Риохас (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Оскар Риохас (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Оскар Риохас (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Томас ОТул (Ирл) – Оскар Риохас (Мек) 23.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Томас ОТул (Ирл) и Оскар Риохас (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Томас ОТул (Ирл) и Оскар Риохас (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Томас ОТул (Ирл) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Оскар Риохас (Мек).

Томас ОТул (Ирл)

Свою самую выдающуюся победу Томас ОТул (Ирл) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Томас ОТул (Ирл) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Томас ОТул (Ирл) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Томас ОТул (Ирл) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Томас ОТул (Ирл) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Оскар Риохас (Мек)

В данный момент Оскар Риохас (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Оскар Риохас (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Оскар Риохас (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Оскар Риохас (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Томас ОТул (Ирл) — Оскар Риохас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 23-го ноября

Никто не сомневается, что Томас ОТул (Ирл) намного сильнее, чем Оскар Риохас (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Томас ОТул (Ирл) сейчас находится на пике формы, так что Оскар Риохас (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Томас ОТул (Ирл).

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