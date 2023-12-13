«Фелипе Оливейра (Бра)» – «Марсио Барбоса (Бра)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Фелипе Оливейра (Бра) — Марсио Барбоса (Бра) на 23-го ноября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:20.

В 07:20 по московскому времени Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го ноября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Фелипе Оливейра (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фелипе Оливейра (Бра) — Марсио Барбоса (Бра):

победа Фелипе Оливейра (Бра) – 2.094, ничья – 44, победа Марсио Барбоса (Бра) – 1.738

Прогноз на матч Фелипе Оливейра (Бра) – Марсио Барбоса (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го ноября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Фелипе Оливейра (Бра) — Марсио Барбоса (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.094 и 1.738.

История личных встреч

В свои 32 года Фелипе Оливейра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Фелипе Оливейра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Фелипе Оливейра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Фелипе Оливейра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Фелипе Оливейра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Марсио Барбоса (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Марсио Барбоса (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Марсио Барбоса (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Марсио Барбоса (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Марсио Барбоса (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Фелипе Оливейра (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Фелипе Оливейра (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Фелипе Оливейра (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Фелипе Оливейра (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Фелипе Оливейра (Бра) валится с ног. К тому же, Фелипе Оливейра (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Фелипе Оливейра (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Марсио Барбоса (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Марсио Барбоса (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Марсио Барбоса (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Марсио Барбоса (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Марсио Барбоса (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Фелипе Оливейра (Бра) – Марсио Барбоса (Бра) 23.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Фелипе Оливейра (Бра) — Марсио Барбоса (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Фелипе Оливейра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Фелипе Оливейра (Бра) и Марсио Барбоса (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Марсио Барбоса (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Фелипе Оливейра (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Фелипе Оливейра (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Фелипе Оливейра (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Фелипе Оливейра (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Фелипе Оливейра (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Фелипе Оливейра (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Марсио Барбоса (Бра)

Прошлый бой Марсио Барбоса (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Марсио Барбоса (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Марсио Барбоса (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Марсио Барбоса (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Фелипе Оливейра (Бра) — Марсио Барбоса (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го ноября 2024 года

Так как Фелипе Оливейра (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марсио Барбоса (Бра).

Статистика и личные встречи

Фелипе Оливейра (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Марсио Барбоса (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Фелипе Оливейра (Бра).

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