Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба. Прогноз, ставки на матч (22.11.24)

22.11.2024 в 13:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек примет соперника по национальному первенству Хапоэль Кфар-Саба.



Главный тренер баскетбольного клуба Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 22.11.2024 хозяевам предстоит у себя дома принимать Хапоэль Кфар-Саба. Игра, которая начнется в 13:45 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Хапоэль Кфар-Саба. Данный поединок будет сыгран 22.11.2024, а по московскому времени его начало состоится в 13:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Хапоэль Кфар-Саба лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Хапоэль Кфар-Саба

Уже три недели баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Хапоэль Кфар-Саба удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба

На 22.11.2024 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 13:45 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Хапоэль Кфар-Саба удалось одержать победу у себя дома.



Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба (22.11.2024), ставки и коэффициенты

Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек

Сейчас баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Хапоэль Кфар-Саба

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хапоэль Кфар-Саба сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба, который должен пройти 22.11.2024 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 13:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек — Хапоэль Кфар-Саба. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Хапоэль Кфар-Саба испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хапоэль Кфар-Саба хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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