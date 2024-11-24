«Томас Глот (Фра)» – «Гилес Уделья (Фра)». 24.11.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Томас Глот (Фра) — Гилес Уделья (Фра) на 24.11.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:20.

Сейчас Томас Глот (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24.11.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Гилес Уделья (Фра), так что вряд ли в 01:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас Глот (Фра) — Гилес Уделья (Фра):

победа Томас Глот (Фра) – 2.1, ничья – 45, победа Гилес Уделья (Фра) – 1.72

Прогноз на матч Томас Глот (Фра) – Гилес Уделья (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.11.2024 :

Ставки по коэффициенту 2.1 окажутся выигрышными, если Томас Глот (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Гилес Уделья (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.72.

История личных встреч

Томас Глот (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Томас Глот (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Томас Глот (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Томас Глот (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Томас Глот (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Томас Глот (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Томас Глот (Фра) может и не устоять на ногах.

Гилес Уделья (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Гилес Уделья (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Гилес Уделья (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Гилес Уделья (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Гилес Уделья (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Томас Глот (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Томас Глот (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Томас Глот (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Томас Глот (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Томас Глот (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Томас Глот (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Гилес Уделья (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Гилес Уделья (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Гилес Уделья (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Гилес Уделья (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Гилес Уделья (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Томас Глот (Фра) – Гилес Уделья (Фра) 24.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Томас Глот (Фра) и Гилес Уделья (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Гилес Уделья (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Томас Глот (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Томас Глот (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Томас Глот (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Томас Глот (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Томас Глот (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Томас Глот (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Гилес Уделья (Фра)

Сейчас Гилес Уделья (Фра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Гилес Уделья (Фра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Гилес Уделья (Фра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Гилес Уделья (Фра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Гилес Уделья (Фра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Томас Глот (Фра) — Гилес Уделья (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.11.2024

Спортивные эксперты считают, что Томас Глот (Фра) сейчас намного сильнее, чем Гилес Уделья (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Томас Глот (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Гилес Уделья (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Томас Глот (Фра).

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