Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз. Прогноз, ставки на матч (23.11.24)

23-го ноября 2024 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс примет соперника по национальному первенству Сакраменто Кингз.



Баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс – Сакраменто Кингз пройдет в рамках престижного турнира 23-го ноября 2024 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 06:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сакраменто Кингз. Данный поединок будет сыгран 23-го ноября 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 06:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сакраменто Кингз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Лос-Анджелес Клипперс

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лос-Анджелес Клипперс вообще лидирует в чемпионате.



Сакраменто Кингз

Уже три недели баскетбольный клуб Сакраменто Кингз выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Сакраменто Кингз удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Сакраменто Кингз одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NBA, Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз

Вплоть до 23-го ноября 2024 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз. А так как начало встречи в 06:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.11.24)

Лос-Анджелес Клипперс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лос-Анджелес Клипперс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сакраменто Кингз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сакраменто Кингз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сакраменто Кингз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз пройдет 23-го ноября 2024 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 06:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лос-Анджелес Клипперс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сакраменто Кингз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сакраменто Кингз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сакраменто Кингз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сакраменто Кингз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сакраменто Кингз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сакраменто Кингз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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