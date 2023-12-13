Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (23.11.24)

23-го ноября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Марсело Томас Барриос-Вера , а противостоять в этом поединке будет Тиаго Агустин Тиранте.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23-го ноября, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Марсело Томас Барриос-Вера. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте, которая пройдет 23-го ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Марсело Томас Барриос-Вера

В этом сезоне Марсело Томас Барриос-Вера показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Марсело Томас Барриос-Вера сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Марсело Томас Барриос-Вера еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Марсело Томас Барриос-Вера обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Марсело Томас Барриос-Вера играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Марсело Томас Барриос-Вера любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Тиаго Агустин Тиранте

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тиаго Агустин Тиранте на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тиаго Агустин Тиранте демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тиаго Агустин Тиранте имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тиаго Агустин Тиранте намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тиаго Агустин Тиранте не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тиаго Агустин Тиранте будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тиаго Агустин Тиранте и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тиаго Агустин Тиранте умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте. Прогноз, ставки на матч(23.11.24)

Марсело Томас Барриос-Вера

К данному турниру Марсело Томас Барриос-Вера подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Марсело Томас Барриос-Вера находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Марсело Томас Барриос-Вера не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Марсело Томас Барриос-Вера старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Марсело Томас Барриос-Вера демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Тиаго Агустин Тиранте

Выступать в зале Тиаго Агустин Тиранте не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Тиаго Агустин Тиранте старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Тиаго Агустин Тиранте принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Тиаго Агустин Тиранте демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Тиаго Агустин Тиранте даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Тиаго Агустин Тиранте хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марсело Томас Барриос-Вера имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тиаго Агустин Тиранте в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марсело Томас Барриос-Вера превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тиаго Агустин Тиранте сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марсело Томас Барриос-Вера гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марсело Томас Барриос-Вера — Тиаго Агустин Тиранте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марсело Томас Барриос-Вера и Тиаго Агустин Тиранте проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-926371-segodnya-match-tomas-de-rokamora-zhen-nautiko-avelyaneda-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-11-24/