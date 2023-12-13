Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли. Прогноз, ставки на матч (27.11.24)

27-го ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Виллалон Вальдес/Торреальба , а противостоять в этом поединке будет Коуто Лурейро/Ли.



Буквально несколько дней назад Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли играли свои матчи, а теперь уже 27-го ноября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Виллалон Вальдес/Торреальба имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 27-го ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Виллалон Вальдес/Торреальба

Виллалон Вальдес/Торреальба отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Виллалон Вальдес/Торреальба проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Виллалон Вальдес/Торреальба проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Виллалон Вальдес/Торреальба играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Виллалон Вальдес/Торреальба больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Коуто Лурейро/Ли

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Коуто Лурейро/Лив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Коуто Лурейро/Ли играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Коуто Лурейро/Ли держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Коуто Лурейро/Ли демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Коуто Лурейро/Ли находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли впервые будут встречаться между собой. Если Виллалон Вальдес/Торреальба уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Коуто Лурейро/Ли пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Виллалон Вальдес/Торреальба демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Виллалон Вальдес/Торреальба – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли (27-го ноября), ставки и коэффициенты

Виллалон Вальдес/Торреальба

На данном турнире Виллалон Вальдес/Торреальба выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Виллалон Вальдес/Торреальба выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Виллалон Вальдес/Торреальба допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Виллалон Вальдес/Торреальба особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Виллалон Вальдес/Торреальба, это умение играть на травяных кортах.

Коуто Лурейро/Ли

Несмотря на свой молодой возраст, Коуто Лурейро/Ли демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Коуто Лурейро/Ли уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Коуто Лурейро/Ли станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Коуто Лурейро/Ли, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Коуто Лурейро/Ли умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Коуто Лурейро/Ли имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Коуто Лурейро/Ли относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Коуто Лурейро/Ли проводит второй или третий матч. А вот Виллалон Вальдес/Торреальба как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Виллалон Вальдес/Торреальба, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Виллалон Вальдес/Торреальба без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Виллалон Вальдес/Торреальба вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виллалон Вальдес/Торреальба — Коуто Лурейро/Ли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Виллалон Вальдес/Торреальба и Коуто Лурейро/Ли сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Виллалон Вальдес/Торреальба, и Коуто Лурейро/Ли будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-928843-shtorm-pro-4h4-varyagi-pro-4h4-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-belarus-27-11-24/