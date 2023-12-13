«Абдалрахман Альхясат (Иор)» – «Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Абдалрахман Альхясат (Иор) — Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар). На ринге его участники появятся в 17:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Абдалрахман Альхясат (Иор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 29-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абдалрахман Альхясат (Иор) — Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар). Это будет продолжаться вплоть до 17:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдалрахман Альхясат (Иор) — Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар):

победа Абдалрахман Альхясат (Иор) – 0, ничья – 0, победа Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) – 0

Прогноз на матч Абдалрахман Альхясат (Иор) – Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Абдалрахман Альхясат (Иор) станет победителем боя. Если выиграет Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Абдалрахман Альхясат (Иор) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Абдалрахман Альхясат (Иор) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Абдалрахман Альхясат (Иор) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Абдалрахман Альхясат (Иор) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Абдалрахман Альхясат (Иор) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Абдалрахман Альхясат (Иор) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Абдалрахман Альхясат (Иор) может и не устоять на ногах.

Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Абдалрахман Альхясат (Иор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абдалрахман Альхясат (Иор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абдалрахман Альхясат (Иор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абдалрахман Альхясат (Иор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Абдалрахман Альхясат (Иор) – Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) 29.11.24

Появление на ринге таких бойцов, как Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Абдалрахман Альхясат (Иор) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Абдалрахман Альхясат (Иор) и Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Абдалрахман Альхясат (Иор)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Абдалрахман Альхясат (Иор) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Абдалрахман Альхясат (Иор) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Абдалрахман Альхясат (Иор) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Абдалрахман Альхясат (Иор) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар)

На сегодняшний день Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Абдалрахман Альхясат (Иор) — Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го ноября

Так как Абдалрахман Альхясат (Иор) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Абдалрахман Альхясат (Иор) — Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) выиграет нокаутом.

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