Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз. Прогноз, ставки на матч (28.11.24)

28 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ана Мариа Бeсерра , а противостоять в этом поединке будет Марсельла Круз.



Судья теннисного матча Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ана Мариа Бeсерра имеет четыре победы, то Марсельла Круз может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28 ноября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ана Мариа Бeсерра

Этот турнир Ана Мариа Бeсерра проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ана Мариа Бeсерра может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ана Мариа Бeсерра однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ана Мариа Бeсерра имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ана Мариа Бeсерра левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ана Мариа Бeсерра хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Марсельла Круз

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Марсельла Круз теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Марсельла Круз имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Марсельла Круз испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Марсельла Круз выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Марсельла Круз занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз. Прогноз, ставки на матч(28.11.24)

Ана Мариа Бeсерра

Несмотря на внушительный возраст, Ана Мариа Бeсерра демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ана Мариа Бeсерра гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ана Мариа Бeсерра обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ана Мариа Бeсерра снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ана Мариа Бeсерра может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Марсельла Круз

На этом турнире Марсельла Круз играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Марсельла Круз какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Марсельла Круз уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Марсельла Круз много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Марсельла Круз сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Марсельла Круз не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ана Мариа Бeсерра имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Марсельла Круз в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ана Мариа Бeсерра превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Марсельла Круз сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ана Мариа Бeсерра гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ана Мариа Бeсерра — Марсельла Круз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ана Мариа Бeсерра и Марсельла Круз сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ана Мариа Бeсерра, и Марсельла Круз будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-929708-cherlz-chen-marko-topo-prognoz-specialista-na-tennis-28-11-24/