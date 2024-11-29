«Хорхе Кальво (К-Рик)» – «Кике Гонсалес (Мек)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29 ноября должен состояться бой Хорхе Кальво (К-Рик) — Кике Гонсалес (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:15 по московскому времени Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хорхе Кальво (К-Рик).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хорхе Кальво (К-Рик) — Кике Гонсалес (Мек):

победа Хорхе Кальво (К-Рик) – 1.15, ничья – 65, победа Кике Гонсалес (Мек) – 5.17

Прогноз на матч Хорхе Кальво (К-Рик) – Кике Гонсалес (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 ноября :

Ставки по коэффициенту 1.15 окажутся выигрышными, если Хорхе Кальво (К-Рик) станет победителем боя. Если выиграет Кике Гонсалес (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.17.

История личных встреч

На данный момент Хорхе Кальво (К-Рик) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хорхе Кальво (К-Рик) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хорхе Кальво (К-Рик) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хорхе Кальво (К-Рик) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Кике Гонсалес (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кике Гонсалес (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кике Гонсалес (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кике Гонсалес (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кике Гонсалес (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Хорхе Кальво (К-Рик) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хорхе Кальво (К-Рик) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хорхе Кальво (К-Рик) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хорхе Кальво (К-Рик) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Кике Гонсалес (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кике Гонсалес (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кике Гонсалес (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кике Гонсалес (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кике Гонсалес (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кике Гонсалес (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кике Гонсалес (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хорхе Кальво (К-Рик) – Кике Гонсалес (Мек) 29.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хорхе Кальво (К-Рик) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Хорхе Кальво (К-Рик) — Кике Гонсалес (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кике Гонсалес (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хорхе Кальво (К-Рик)

Хорхе Кальво (К-Рик) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Хорхе Кальво (К-Рик) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Хорхе Кальво (К-Рик) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Хорхе Кальво (К-Рик) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Хорхе Кальво (К-Рик) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Кике Гонсалес (Мек)

Никаких высот Кике Гонсалес (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кике Гонсалес (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кике Гонсалес (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кике Гонсалес (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Хорхе Кальво (К-Рик) — Кике Гонсалес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 ноября

Вряд ли Хорхе Кальво (К-Рик) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Кике Гонсалес (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Хорхе Кальво (К-Рик) и Кике Гонсалес (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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