«Конна Уолкер (Вел)» – «Льюис Ритсон (Вел)». 30.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го ноября 2024 года должен состояться бой Конна Уолкер (Вел) — Льюис Ритсон (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Конна Уолкер (Вел) и Льюис Ритсон (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Конна Уолкер (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го ноября 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Льюис Ритсон (Вел), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Конна Уолкер (Вел) — Льюис Ритсон (Вел):

победа Конна Уолкер (Вел) – 1.11, ничья – 21, победа Льюис Ритсон (Вел) – 6.46

Прогноз на матч Конна Уолкер (Вел) – Льюис Ритсон (Вел) Бои, титульный бой, 30-го ноября 2024 года :

Так как Конна Уолкер (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.11. В то же время Льюис Ритсон (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 6.46.

История личных встреч

На профессиональном ринге Конна Уолкер (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Конна Уолкер (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Конна Уолкер (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Конна Уолкер (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Конна Уолкер (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Льюис Ритсон (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Льюис Ритсон (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Льюис Ритсон (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Льюис Ритсон (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Льюис Ритсон (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Конна Уолкер (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Конна Уолкер (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Конна Уолкер (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Конна Уолкер (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Конна Уолкер (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Конна Уолкер (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Льюис Ритсон (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Льюис Ритсон (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Льюис Ритсон (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Льюис Ритсон (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Льюис Ритсон (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Конна Уолкер (Вел) – Льюис Ритсон (Вел) 30.11.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Конна Уолкер (Вел) и Льюис Ритсон (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Конна Уолкер (Вел) и Льюис Ритсон (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Конна Уолкер (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Льюис Ритсон (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Конна Уолкер (Вел) — Льюис Ритсон (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Льюис Ритсон (Вел) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Конна Уолкер (Вел) — Льюис Ритсон (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Льюис Ритсон (Вел).

Конна Уолкер (Вел)

Так как Конна Уолкер (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Конна Уолкер (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Конна Уолкер (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Конна Уолкер (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Льюис Ритсон (Вел)

На данный момент Льюис Ритсон (Вел) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Льюис Ритсон (Вел) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Льюис Ритсон (Вел) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Льюис Ритсон (Вел) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Льюис Ритсон (Вел) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Конна Уолкер (Вел) — Льюис Ритсон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го ноября 2024 года

Несмотря на то, что Конна Уолкер (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Льюис Ритсон (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Конна Уолкер (Вел) — Льюис Ритсон (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Конна Уолкер (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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