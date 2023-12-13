«Мигель Берчелт (Мек)» – «Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг)». 01.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01-го декабря 2024 года состоится интересный поединок Мигель Берчелт (Мек) — Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Мигель Берчелт (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01-го декабря 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мигель Берчелт (Мек) — Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг):

победа Мигель Берчелт (Мек) – 1.05, ничья – 30, победа Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) – 11.2

Прогноз на матч Мигель Берчелт (Мек) – Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) Бои, титульный бой, 01-го декабря 2024 года :

Так как Мигель Берчелт (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.05. В то же время Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 11.2.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мигель Берчелт (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мигель Берчелт (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мигель Берчелт (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мигель Берчелт (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мигель Берчелт (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Мигель Берчелт (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мигель Берчелт (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мигель Берчелт (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мигель Берчелт (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мигель Берчелт (Мек) – Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) 01.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мигель Берчелт (Мек) и Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мигель Берчелт (Мек) и Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мигель Берчелт (Мек) и Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мигель Берчелт (Мек) и Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мигель Берчелт (Мек) — Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мигель Берчелт (Мек) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Мигель Берчелт (Мек) — Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мигель Берчелт (Мек)

Мигель Берчелт (Мек) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Мигель Берчелт (Мек) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Мигель Берчелт (Мек) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Мигель Берчелт (Мек) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Мигель Берчелт (Мек) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг)

На данный момент Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мигель Берчелт (Мек) — Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 01-го декабря 2024 года

Так как Мигель Берчелт (Мек) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мигель Берчелт (Мек) и Мауро Алекс Хасан Пьерене (Арг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мигель Берчелт (Мек) выиграет с помощью нокаута.

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