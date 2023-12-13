Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван. Прогноз, ставки на матч (02.12.24)

02 декабря в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Никколо Чаварелла , а противостоять в этом поединке будет Лаки Чандра Курниаван.



В 09:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 02 декабря, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван:

02 декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 09:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лаки Чандра Курниаван, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лаки Чандра Курниаван выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Никколо Чаварелла

На данный момент Никколо Чаварелла является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Никколо Чаварелла однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Никколо Чаварелла демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Никколо Чаварелла хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Никколо Чаварелла часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Лаки Чандра Курниаван

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лаки Чандра Курниаван теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лаки Чандра Курниаван имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лаки Чандра Курниаван испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лаки Чандра Курниаван выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лаки Чандра Курниаван занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван (02 декабря), ставки и коэффициенты

Никколо Чаварелла

К данному турниру Никколо Чаварелла подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Никколо Чаварелла находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Никколо Чаварелла не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Никколо Чаварелла старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Никколо Чаварелла демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лаки Чандра Курниаван

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лаки Чандра Курниаван хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лаки Чандра Курниаван никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лаки Чандра Курниаван сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лаки Чандра Курниаван всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Никколо Чаварелла имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лаки Чандра Курниаван в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Никколо Чаварелла превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лаки Чандра Курниаван сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Никколо Чаварелла гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Никколо Чаварелла — Лаки Чандра Курниаван. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Никколо Чаварелла и Лаки Чандра Курниаван, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-932451-pyarnu-rtu-robezsardze-prognoz-i-stavki-ot-specialista-01-12-24/